L'info météo du jour Soleil au programme ce jeudi avant de possibles remontées nuageuses et instables

Le soleil devrait dominer largement ce jeudi, selon MeteoNews. Le beau temps devrait persister vendredi sur la moitié nord, tandis que des remontées plus nuageuses et parfois instables ou orageuses atteindraient la Loire, le sud de la Seine, la Bourgogne et la Franche-Comté.

Ce jeudi, poursuite de conditions anticycloniques sur la moitié nord où de l'air plus sec et une petite bise viendront à bout des dernières plaques de grisailles au nord de la Seine. Le soleil dominera largement. Plus au sud toutefois, une goutte froide sur l'Espagne donnera un peu d'instabilité de l'Aquitaine au Massif Central et à la Provence avec quelques averses ou pluies orageuses, qui pourront remonter jusqu'au Limousin ou au Lyonnais en soirée.

Ça se présente bien pour ce #colza2022 semé le 16/08!

La météo fraiche et venteuse jusqu'à présent est défavorable aux #altises en plus.#workinprogress #FrAgTw pic.twitter.com/nFFdR7GKTd — Patrick Pigeon ???????????? (@Pat2816) September 2, 2021

Douce chaleur sur l'ensemble du pays. Vendredi, le beau temps persistera sur une petite moitié nord du pays, tandis que des remontées plus nuageuses et parfois instables ou orageuses atteindront la Loire, le sud de la Seine, la Bourgogne et la Franche-Comté. Des orages parfois forts éclateront sur la moitié sud du pays. Côté mercure, on attend des valeurs assez uniformes et voisines de 23 à 26 degrés sur l'ensemble du pays.

