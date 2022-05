L'info météo du jour Soleil et chaleur au programme de ce début de semaine

Le soleil s'imposera en ce début de semaine et les températures vont grimper, notamment dans le sud-ouest.

Ce lundi, conditions anticycloniques sur la majeure partie du pays. Le ciel sera peu nuageux à dégagé une bonne partie de la journée de l'Aquitaine à l'Alsace et de la Bretagne aux frontières belges avec tout au plus quelques voiles nuageux vers la Manche et de rares cumulus vers le Jura ou les Vosges.

Sur les Alpes du Sud, de l'instabilité sera encore présente avec un risque d'averses ou d'orages locaux, en particulier sur les mêmes secteurs que les jours précédents, à savoir de la Durance au haut Var, en passant par le Verdon, le Luberon voire jusqu'à la côte d'Azur. Sur les Cévennes aussi, de rares ondées ne seront pas exclues.

Il fera de plus en plus chaud, en particulier dans le Sud-Ouest où le mercure pourra atteindre 26 à 28 degrés vers Bordeaux. Au nord aussi la chaleur s'installe avec plus de 25 degrés dans l'ouest vers le Val de Loire, Nantes ou même Rennes mais aussi sur le bassin parisien, la Champagne et l'Alsace. Vent discret.

Les repousses d'herbe après ensilage dans ce champ servent habituellement pour constituer des stocks. Mais cette année avec la sécheresse, les vaches vont la pâturer.



C'était ça ou rentrer les vaches H24 en étable dans 3 semaines.



Pourvu que ça ne dure pas cette #Sécheresse2022 pic.twitter.com/sgEZvGjJWE — Antoine Thibault (@AgriSkippy) May 9, 2022

Mardi, l'anticyclone se décalera vers la Pologne, mais il continuera de protéger la majeure partie de la France avec du soleil et quelques bancs de cirrus voilant plus ou moins le bleu du ciel. Des nuages d'étage moyen voire des stratus s'inviteront près des côtes de la Manche jusqu'au nord de la Seine où l'ambiance s'annonce beaucoup plus nébuleuse, voire grise du Finistère au Cotentin. Doux dès le matin, puis chaleur franchement estivale l'après-midi.

