L'info météo du jour Soleil et chaleur de retour à partir du week-end et pour la semaine prochaine

Amélie Bachelet Terre-net Média

Averses et orages seront généralisés mercredi et jeudi sur la France. Une amélioration est prévue vendredi et surtout pour le week-end.

Ce mercredi, des pluies continues se produiront le matin du nord-est aux Alpes, reculant vers la frontière allemande en journée. Ailleurs, les conditions resteront instables. Averses et orages localement forts se développeront en journée. Le temps restera plus sec et ensoleillé de la Méditerranée au Midi-Toulousain. Le thermomètre sera toujours juste pour la saison. Début des récoltes d'orge en Isère pic.twitter.com/KUHTVwwV9u — STRATAGRO (@JULIAOlivier7) June 15, 2020 Jeudi, le temps s'annonce une nouvelle fois nuageux et instable sur la plupart des régions avec des averses dès le matin près de l'océan, se généralisant à quasiment tout le pays dans l'après-midi avec des orages. L'instabilité sera un peu moins marquée des frontières du nord-est au Lyonnais, alors que le soleil s'imposera du Languedoc au sud des Alpes jusqu'à la Côte d'Azur et en Corse. L'ambiance sera encore assez fraîche. Vendredi, les conditions météo s'améliorent partiellement, ce sera plus franc à partir du week-end et en début de semaine prochaine avec le retour du soleil et de la chaleur. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire S'inscrire

A lire également