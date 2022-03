L'info météo du jour Soleil et douceur au programme

Les températures seront douces pour ce lundi et mardi. Côté ciel, le soleil dominera excepté du Golfe du Lion aux Cévennes ce lundi matin.

Ce lundi, le flux restera orienté au secteur sud sur le pays, ce qui engendrera des températures très printanières en journée avec près de 16 à 19 degrés en général, localement plus de 20 sur le sud-Aquitaine, mais un peu en dessous des 15 dans le quart sud-est.

Côté ciel, de nombreux nuages continueront d'affluer du Golfe du Lion aux Cévennes où les pluies seront encore soutenues en matinée avant de faiblir puis cesser l'après-midi. De plus rares ondées éparses se déclencheront ici ou là en fin de journée du Limousin à la Bretagne et à la côte Atlantique voire sur l'extrême Nord, mais c'est bel et bien le soleil qui dominera souvent les débats. Vent fort à très fort du pourtour Méditerranéen (marin) à Midi-Pyrénées (autan), avec près de 80 à 100 km/h.

Mardi, l'anticyclone garantira un temps très ensoleillé quasiment partout. Quelques passages nuageux s'attarderont au sud de la Garonne, mais aussi sur l'ouest de la Bretagne, pouvant donner quelques ondées sur le Pays Bigouden. Il fera bien doux pour la saison.

