Vu sur les réseaux Reliquats, préparation des sols, engrais, fumier... le gel était attendu

Les gelées constatées sur la quasi-totalité du pays ces derniers jours permettent aux agriculteurs d'avancer dans leurs travaux des champs. Petit tour sur les réseaux sociaux pour découvrir leurs divers chantiers.

Depuis quelques jours, les gelées ont fait leur retour sur la France, de façon quasi généralisée :

?? Il gèle presque partout ce matin du 25 janvier 2022 :



? -8,2°C à Livernon (46)

? -7,5°C à Montluçon (03)

? -7,3°C à Mourmelon (51)

? -6,4°C à Guéret (23)

? -6,3°C à Valence (26)

? -6,2°C à St-Étienne (42) & Chambéry (73)

? -6,1°C à Nevers (58)

? -5,7°C à Grenoble (38) pic.twitter.com/N16O4S7QIP — Guillaume Séchet (@Meteovilles) January 25, 2022

Cette fenêtre météo est propice pour les travaux des champs. Les agriculteurs en profitent notamment pour effectuer leurs reliquats azotés, comme Maxime Gautreau en Vendée ou Philippe Parmentier :

Et hop, #reliquat azote sortie d’hiver sur blé tendre, colza, ble dur, blé semences, et orge de printemps (pas en photo sur ce tweet).



Temps parfait pour faire ça ??????????????



Pour construire le plan de fumure 2022 et mettre la bonne dose au bonne endroit ?? pic.twitter.com/reOt3txKVh — Maxime Gautreau (@GautreauMaxime) January 24, 2022

Aujourd'hui c'est reliquats azotés ,pour la 25e année environ !

Vous voyez les #escrolos pas besoin de vous pour faire de l'#ecologie !@barbarapompili @yjadot and co! pic.twitter.com/Bfc6qRfw61 — Parmentier Philippe (@ParmentierPhil6) January 24, 2022

C'est aussi l'occasion de préparer les terres en vue des futurs semis de printemps : orges, pois...

Premier travail dans les champs de la nouvelle année pour les futures orges de brasseries ?? pic.twitter.com/uggYacvaye — Aurel ?? (@ALegoux) January 25, 2022

Encore des labours d'hiver....cette année est interminable....?????? pic.twitter.com/a2XpkjetRQ — cyril Rousseau (@Roussea06781857) January 24, 2022

C'est partit pour les semis de pois de printemps... Conditions au top ?? pic.twitter.com/PguzwME8fr — Thomas (@toto_bricolo) January 24, 2022

Sans oublier les apports d'engrais de fonds comme ici dans la Marne ou dans l'Yonne...

Un bon temps pour s’occuper des Mélanges d’InterCultures Agronomiques #MICA et un gel qui dure ce midi permettant un travail à 15cm en vue des semis de printemps orge de @BrasseursFrance, pois, tournesol ??…



Pour le #frigo, les #bio devront patienter, il est bcp trop tôt. pic.twitter.com/27atS38eUa — Emmanuel BONNIN (@BONNIN1402) January 24, 2022

Enfin, côté éleveurs, le gel permet de sortir le fumier et d'épandre le lisier comme nous l'expliquent et nous le montrent Antoine Thibault et Elisa Agripassion :

Pour sortir du lisier sortie hiver il faut un sol sec pour ne pas tasser et abîmer la terre.



Mais quand il fait sec, il gèle et ça détruit l'herbe si on roule dessus quand elle est gelée.



Pas si simple... pic.twitter.com/NAZgSZ4GKW — Antoine Thibault (@AgriSkippy) January 24, 2022

