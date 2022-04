L'info météo du jour Temps assez calme prévu vendredi

La France devrait rester coupée en deux ce jeudi avec un temps instable dans le sud et une météo plutôt ensoleillée dans le nord. Pour vendredi, MeteoNews envisage un temps assez calme dans l'ensemble.

Ce jeudi, toujours le même type de temps contrasté entre une moitié nord souvent ensoleillée malgré des passages nuageux plus nombreux l'après-midi, et une moitié sud encore bien instable avec des averses notamment autour des reliefs. Les pluies seront aussi soutenues sur la Corse, en particulier l'est de l'île. Températures printanières.

Vendredi, le temps restera assez calme dans l'ensemble bien que devenant plus nuageux en journée après une matinée encore majoritairement ensoleillée, sauf dans l'ouest où les passages nuageux seront déjà fréquents. L'après-midi, le soleil résistera surtout près de la Méditerranée et sur les régions centrales, du Poitou à la Bourgogne jusqu'au Lyonnais et en Auvergne. Une relative douceur persistera.

