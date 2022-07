L'info météo du jour Temps calme et ensoleillé pour samedi

Après une journée de vendredi instable, celle de samedi sera calme et ensoleillée. Le thermomètre grimpera dans l'ouest et le sud.

Ce vendredi, une petite anomalie d'air froid en altitude occasionnera de l'instabilité sur la moitié sud du pays. Le ciel s'annonce assez nuageux dans l'ensemble, occasionnant des averses orageuses dès le matin, se renforçant quelque peu dans l'après-midi, surtout sur le quart sud-est. Ces averses orageuses déborderont parfois jusqu'au littoral méditerranéen. Le temps sera plus sec sur la moitié nord avec de belles éclaircies, voire un temps très ensoleillé près des côtes de la Manche jusqu'en Bretagne. La chaleur sera modérée, mais lourde.

Tour de plaine de bon matin à la fraîche pic.twitter.com/U0NZTQ1FVG — Agnes TEXIER ?? (@AgnesTEXIER) July 29, 2022

Samedi, un temps calme et ensoleillé régnera sur la plupart des régions parmi quelques petits cumulus et cirrus. L'ambiance sera parfois brumeuse le matin près des Pyrénées, mais aussi du Cotentin au Finistère et encore un peu nuageuse en journée. Plein soleil surtout près de la Méditerranée. À noter un petit risque d'ondées en Corse. Il fera chaud voire très chaud, notamment dans l'ouest et le sud.

