L'info météo du jour Temps calme et sec ce vendredi avant une perturbation pluvieuse sur le nord

La journée de vendredi s'annonce calme et sèche. De la pluie arrive cependant en soirée sur la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France.

Ce vendredi, une dorsale mobile concernera l'ensemble du pays avec une hausse des pressions très éphémère. Le temps sera donc plus sec et calme sur la plupart des régions avec des grisailles matinales au nord de la Loire, et encore quelques ondées sur les Pyrénées-Atlantiques.

Bonjour à tous ?? pic.twitter.com/P48daGjDF7 — Guillaume LE POGAM Bonjour à tous?? (@LePogamGuillaum) September 30, 2022

Dans l'après-midi, des ondées pourront encore concerner Paca et la Corse, tandis que le ciel se couvrira par la Manche en fin de journée. Températures fraîches le matin, parfois proches du gel en Champagne, puis de saison l'après-midi sous un vent de sud-ouest qui deviendra sensible d'ici la soirée où une perturbation pluvieuse active abordera la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net