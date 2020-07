L'info météo du jour Temps ensoleillé sur l'ensemble du pays, excepté quelques zones instables au Sud

Alors que la journée s'annonce ensoleillée sur la quasi-totalité du pays, quelques orages localement forts pourraient se produire sur une petite moitié sud du pays.

Ce mercredi, des zones instables et orageuses circuleront sur une petite moitié Sud du pays. Des orages localement forts pourront ainsi éclater entre le Limousin et Rhône-Alpes, en passant par l'Auvergne, et pouvant même atteindre l'arrière-pays méditerranéen tout comme les Pyrénées ou encore le Jura. Partout ailleurs, le ciel s'annonce bien ensoleillé dans l'ensemble ou voilé par moments. Les températures restant stables et très estivales sauf près de la Manche.

