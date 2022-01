L'info météo du jour Temps gris et brumeux sur la moitié nord samedi

Samedi, le temps sera gris et brumeux sur une large moitié nord avec des brouillards fréquents. Les températures seront douces.

Ce vendredi, les hautes pressions feront encore de la résistance et promettront un temps calme en toutes régions. Attention toutefois aux nombreux brouillards matinaux, parfois denses et tenaces sur les deux tiers nord du pays. Ils se dissiperont parfois difficilement en journée et évolueront en grisailles, souvent compactes malgré quelques trouées ici ou là. Soleil en revanche en journée du sud de la Garonne à la Méditerranée jusqu'aux Alpes en passant par le Massif Central. Il fera plutôt doux, surtout sur le nord-ouest.

Samedi, peu de changement en perspective. L'anticyclone garantira toujours un temps calme et sec sur la plupart des régions, en tous cas en termes de précipitations. Il faudra en effet composer avec un temps gris et brumeux sur une large moitié nord avec des brouillards fréquents, parfois épais et tenaces jusqu'au Lyonnais. Ce sera également le cas dans le sud-ouest, mais essentiellement le matin. Le soleil se montrera en revanche l'après-midi. L'astre du jour brillera surtout des Pyrénées aux Alpes en passant par les régions méditerranéennes. Mistral et tramontane souffleront encore assez fort. Il fera globalement doux, sauf localement sous les grisailles et brouillards persistants.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net