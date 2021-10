L'info météo du jour Temps gris et pluvieux de la façade Atlantique à la frontière belge samedi

De fortes pluies sont attendues sur le nord de la France samedi, d'importants cumuls sont même prévus sur le Cotentin, la Bretagne et les Pays de la Loire.

Ce vendredi, le soleil résistera encore au Sud et à l'Est malgré un ciel se voilant au fil des heures, surtout des Pyrénées à la frontière allemande. Le ciel se couvrira et tournera à la pluie en revanche des côtes de la Manche aux Charentes jusqu'aux Ardennes à l'arrivée d'un front assez actif, donnant pas mal de pluie et des vents assez forts. Il fera plutôt doux en journée.

aujourd’hui c’était récolte du #tournesol ?? qui servira à faire de l’#huile il était un peu humide mais il faut sauver les meubles avant le mauvais temps annoncé pour ce week-end ?? ?? la #moisson2021 est officiellement finie ? en route pour la 2022 pic.twitter.com/BQff6ydW1t — julien_54 ???????? (@BADURAUX_j) September 30, 2021

Samedi, un front actif apportera un temps gris et pluvieux de la façade Atlantique à la frontière belge, très pluvieux même entre le Cotentin, la Bretagne et les Pays de la Loire où d'importants cumuls seront attendus jusqu'à dimanche après-midi. Il tombera fréquemment 50 mm et plus, localement jusqu'à 100 mm sur le nord de la Vendée, le sud de la Charente-Maritime et l'ouest du Maine-et-Loire. Le vent soufflera très fort sur ces régions.

Du sud de la Garonne aux frontières de l'est, le temps restera sec et les éclaircies résisteront, surtout de la Méditerranée à l'Alsace. À noter un peu d'instabilité en revanche en Corse sous forme d'averses orageuses. Il fera doux.

En journée de dimanche jusqu'à lundi midi, MeteoNews confirme des pluies diluviennes du Gard au Doubs avec 50 à 100 mm. Les Cévennes et le Vivarais devraient même recevoir 150 à 200 mm en 24 heures ou moins. De nombreuses crues et inondations seront à redouter sur toutes ces régions au cours des trois-quatre prochains jours.

A noter enfin un nouveau coup de vent et un épisode pluvieux conséquent, mais dans une moindre mesure que ce week-end, prévus mardi prochain.

