L'info météo du jour Temps maussade et pluvieux sur l'Est samedi

Le temps automnal va se maintenir pour la journée de samedi notamment sur l'Est, du Massif Central à l'Alsace.

Ce vendredi, le temps restera bien perturbé avec nuages et pluie quasiment partout. Quelques éclaircies réapparaîtront en journée des côtes de la Manche vers le Val de Loire. Le soleil brillera en revanche près de la Méditerranée malgré un voile de cirrus, sauf sur le sud de la Corse où une tendance orageuse se maintiendra. Le vent soufflera sensiblement. Il fera bien frais pour la saison.

Changement radical de temps on se croirait en automne froid et humide on es a 25 mm de précipitations. Espérons qu il en tombe d autre pic.twitter.com/Ommy7pmDm3 — Cédric (@agric15) June 5, 2020

Un temps maussade et pluvieux prévaudra encore samedi surtout sur l'Est, du Massif Central à l'Alsace. Nuageux mais moins d'averses dans l'ouest et ensoleillé dans le sud-est. Les températures resteront tempérée et plafonneront sous les valeurs de saison.

