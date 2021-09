L'info météo du jour Un temps plus sec et ensoleillé pour le week-end

L'instabilité régressera ce vendredi sur le pays avec des averses moins virulentes que jeudi. Le temps sera plus sec et ensoleillé samedi et dimanche.

Ce vendredi, le flux de sud-ouest amènera encore pas mal d'instabilité et d'humidité avec un ciel nuageux et des averses sur toute la France, de la Bretagne à la moyenne vallée du Rhône, et de l'Alsace aux Pyrénées. Ces pluies seront parfois ponctuées de coups de tonnerre, notamment sur le centre et le nord-est, avec un temps bien maussade de la Bourgogne aux Vosges. Il fera plus sec vers le sud-est et sur la Bretagne l'après-midi. Les températures sont en baisse. Les couverts avancent bien avec ce temps, résultats du semis dans la même parcelle que la vidéo, c’est encourageant ???????? @DavidMeallet @BenoitGoasduff https://t.co/TiqsJVhoHM pic.twitter.com/zHzIDwznpY — Pierrre-Yves Donval (@YvesPierrre) September 8, 2021 Une brève poussée anticyclonique permettra une amélioration pour ce week-end avec un temps plus sec et ensoleillé sur l'ensemble du pays. Une nouvelle dégradation sera toutefois à surveiller en milieu de semaine prochaine avec la mise en place probable d'un épisode méditerranéen avec des précipitations abondantes qu'il faudra surveiller. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également