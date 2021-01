L'info météo du jour Temps pluvieux au nord et calme voire ensoleillé au sud

Aujourd'hui, le temps sera gris et pluvieux sur les trois quarts nord de la France. Attention, des crues sont possibles dues aux précipitations et à la fonte des neiges, notamment dans l'est. En revanche, le temps sera plus calme et ensoleillé sur les régions méridionales.

Ce jeudi, des fronts successifs apporteront un temps gris et pluvieux sur les trois-quarts nord de la France, donnant des précipitations durables et souvent abondantes, faisant craindre des crues sur de nombreux cours d'eau, notamment dans l'est avec l'ajout de fonte de la neige à basse et moyenne altitude. Temps plus calme et lumineux en revanche sur les régions méridionales, voire ensoleillé des Pyrénées-Orientales jusqu'à la Côte d'Azur. À noter la présence d'un peu de mistral et tramontane. Du côté du thermomètre, grande douceur d'origine océanique.

Belle lumière au lever du jour sur #Briancon. Plafond nuageux plus élevé, ambiance toujours enneigée, +4 cm cette nuit. La pluie va malheureusement triompher dans la journée, s'accompagnant d'un fort risque d'#avalanches. #VigilanceOrange pic.twitter.com/LLnCR6q4v7 — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) January 28, 2021

Vendredi, le ciel restera bâché sur les Pyrénées jusqu'au littoral Basque, sur le nord des Alpes mais aussi en Champagne-Ardenne avec de la pluie. Quelques éclaircies se montreront ailleurs malgré des averses. Temps probablement plus sec du Perche à l'est de la Bretagne jusqu'à la Garonne. Le soleil brillera surtout près de la Méditerranée avec du mistral et de la tramontane, alors que des ondées arroseront l'île de beauté. Les températures seront très douces.

