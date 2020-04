L'info météo du jour Temps sec et chaud au nord, instable et orageux au sud jusqu'à lundi

Jusqu'à lundi prochain, le temps restera sec, ensoleillé et chaud au nord, instable et orageux au sud.

Ce jeudi, le soleil brillera encore très largement sur la moitié nord malgré quelques petits passages nuageux de la Bretagne aux Charentes jusqu'au Jura. L'astre du jour brillera aussi des Alpes aux bords de la Méditerranée, un peu moins en Corse où nuages et ondées pourront s'attarder, surtout sur le sud de l'île. Des Pyrénées au Massif Central, de l'humidité s'attardera, occasionnant des averses et des orages surtout dans l'après-midi. Un temps chaud pour la saison régnera, davantage de saison dans le sud-ouest.

Vendredi, quelques grisailles concerneront la Bretagne et le nord du Cotentin le matin, ne donnant toutefois pas de pluie. Des éclaircies reviendront dans l'après-midi. Ailleurs, le soleil brillera largement le matin malgré quelques passages nuageux. Il sera plus franc près de la Méditerranée. En journée, des cumulus se développeront et pourront dégénérer en averses et orages sur les Pyrénées, le Massif Central, le Berry et les contreforts des Alpes. La chaleur restera de mise.

