L'info météo du jour Temps sec et doux au programme

MeteoNews annonce le retour du soleil sur de nombreuses régions aujourd'hui et une atmosphère plutôt douce.

Ce lundi, la tendance pour la météo sera à l'amélioration. Quelques faibles pluies éparses s'attarderont le matin au sud de la Garonne et de la Corse, voire localement sur le Finistère. Les derniers flocons voltigeront par ailleurs sur les Alpes dès 800 m.

#Tweetsouvenir du 5 février 2012 : une vague de gel intense (-10°c en mini) touche nos cultures pendant toute la 1ère décade de février. Ci-dessous à droite, photo du 22 février d'un blé ??complétement grillé dans le gel.

Pour l'instant en 2022 : c'est doux doux ... trop doux. pic.twitter.com/pn4LMzKINB — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) February 6, 2022

Ailleurs, le temps sera plus sec et les nuages se déchireront au profit des éclaircies. Soleil sur de nombreuses régions l'après-midi, un peu moins du Cotentin à l'Atlantique jusqu'aux Pyrénées. Mistral et tramontane souffleront très fort. Atmosphère plutôt douce.

