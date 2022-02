L'info météo du jour Temps sec et ensoleillé sur l'ensemble du pays samedi

Ce vendredi, une amélioration se dessinera, surtout à l'ouest et au sud au retour d'un temps bien ensoleillé après quelques passages nuageux matinaux. Une petite instabilité régnera en revanche du quart nord-est aux Savoie jusqu'en Beauce et au Pays de Caux avec quelques giboulées de pluie, grésil ou grêle en journée, localement un coup de tonnerre. Il s'agira de neige des Vosges au nord des Alpes dès 800 m environ. Une baisse du thermomètre est à noter tout comme le retour de petites gelées.

Ce matin, plus j'écoute les infos et plus je regarde les RS.... Plus j'ai envie de rester avec mes vaches.....

On devient fous....#paix pic.twitter.com/0yPvv5epSc