L'info météo du jour Temps sec et lumineux à l'est mardi, plus sombre et humide à l'ouest

Après une journée ensoleillée sur l'ensemble des régions lundi, la journée de mardi sera plus mitigée. Soleil et temps sec sur les deux tiers est du pays, plus d'humidité à l'ouest.

Ce lundi, le soleil dominera encore sur l'ensemble des régions, avec pour compagnie quelques cirrus et voiles d'altitude qui pourront le rendre un peu pâle par moments. Le vent de sud ramènera des nuages bas maritimes du golfe du Lion sur les Cévennes et le sud de l'Auvergne ainsi que sur l'Hérault et le Gard. L'aube sera moins froide que la précédente avec des gelées beaucoup plus rares, et le redoux sera bien plus franc en cours de journée, surtout vers le sud-ouest où les valeurs dépasseront nettement les 20 degrés. Le vent d'autan sera toutefois soutenu à fort sur le toulousain.

Mardi, les deux-tiers est de la France conserveront un temps sec et lumineux avec de belles éclaircies bien que plus nuageux des Hauts-de-France au Massif Central jusqu'au Languedoc-Roussillon. Le ciel s'annonce plus sombre et humide à l'ouest avec quelques pluies localement orageuses. Le flux de sud apportera un peu de sable du Sahara dans l'atmosphère, mais aussi une douceur marquée.

