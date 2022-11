L'info météo du jour Un ciel changeant, entre nuages, éclaircies et ondées

Une alternance de pluies, nuages et éclaircies est au programme de ce jeudi et vendredi, dans une ambiance douce pour la saison.

Ce jeudi, une relative accalmie se dessinera entre deux perturbations. Quelques ondées s'évacueront en début de matinée par les frontières de l'est, laissant place à quelques belles éclaircies. Il pleuvra toutefois sur le Finistère et ces pluies progresseront vers le reste de la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie dans l'après-midi, puis vers le Centre et le Bassin Parisien vers la soirée, le tout sous des fortes rafales de vent surtout sur les côtes.

On notera par ailleurs un ciel très chargé des Pyrénées au sud du Massif Central et quelques gouttes sur le piémont. Le vent de sud à sud-ouest maintiendra la douceur.

Vendredi, le ciel sera souvent changeant, hésitant entre nuages et éclaircies parfois généreuses. Quelques ondées se développeront ici ou là, notamment de la Lorraine au Berry, sur le Cotentin ou encore du sud de la Bretagne aux Charentes. Un front quittera l'est de la France le matin, laissant un peu d'humidité sur le nord des Alpes. Une nouvelle perturbation apportera un temps gris et pluvieux sur les régions du sud-ouest. Le soleil se montrera surtout sur la Provence-Alpes Côte d'Azur jusqu'en Corse. La douceur fera de la résistance.

