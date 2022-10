L'info météo du jour Un ciel chargé et des averses ce lundi

Ce lundi, le ciel sera souvent nuageux et des averses seront possibles. Les températures seront douces.

Ce lundi, un front froid atténué apportera un ciel très chargé et quelques faibles pluies intermittentes de la Bretagne aux frontières du nord-est dans le courant de la journée, débordant vers le Centre-Val de Loire et le Limousin.

On notera par ailleurs un peu d'humidité sous forme d'ondées éparses sur les Alpes et de la Côte d'Azur à la Corse, ou encore la Côte Basque. Ailleurs, les conditions s'annoncent plus sèches, souvent nuageuses.

L'ambiance sera assez douce, voire chaude au sud de la Garonne.

