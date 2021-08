L'info météo du jour Un ciel encore bien chargé

Peu de changements ce vendredi avec beaucoup de nuages sur la moitié nord, et beaucoup de soleil sur la moitié sud de la France.

Ce vendredi, le ciel restera bien nuageux dans l'ensemble au nord de la Loire, donnant localement quelques gouttes ou un peu de bruine, surtout des côtes de la Manche aux frontières du nord-est.

Le soleil brillera largement en revanche sur une bonne moitié sud. Hausse du thermomètre, il fera chaud, voire très chaud sur les régions méridionales.

Samedi s'annonce globalement estival. Il faudra toutefois compter sur un ciel chargé et quelques pluies ou ondées dès le matin en Bretagne et sur le Cotentin, alors que le soleil brillera partout ailleurs parmi quelques cumulus et cirrus. Soleil aussi l'après-midi alors que le ciel se chargera des Pays de la Loire à la Normandie avec des ondées. Des orages pourront se développer en fin de journée du Berry à la mer du Nord.

