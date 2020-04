L'info météo du jour Un ciel plus nuageux sur la moitié nord jeudi et vendredi

Le ciel s'ennuage ce jeudi et vendredi sur la moitié nord de la France. Les températures vont monter progressivement en journée.

Ce jeudi, le ciel s'ennuagera au nord de la Loire surtout dans l'après-midi sous la trace d'un front, ne donnant pas de pluie toutefois. Le soleil offrira une belle résistance encore des Pays de la Loire à l'Aquitaine et du Centre à la Lorraine, l'Alsace, jusqu'au nord des Alpes. Les passages nuageux resteront relativement nombreux sur les régions du sud-est. Le ciel restera encombré sur les Pyrénées, donnant encore un peu de pluie jusqu'au piémont et jusqu'à Perpignan. Il fera toujours froid le matin avec quelques gelées et relativement frais en journée, notamment au nord de la Loire.

Vendredi, une très faible perturbation ondulera sur la moitié nord du pays, engendrant de nombreux nuages par moments, voire quelques gouttes ou bruines éparses ici et là. La moitié sud sera quant à elle un peu plus ensoleillée, malgré aussi quelques cumulus par endroits, mais sans risque d'averse. Les températures seront assez fraîches pour la saison au nord et à l'est du pays notamment, mais les gelées seront plus rares que ces derniers jours. Un peu de mistral et de tramontane autour de 60 km/h environ.

Pour la fin de semaine et dans le courant de la semaine prochaine, on attend des valeurs de plus en plus printanières, approchant ou dépassant souvent la barre des 20 degrés les après-midis.

