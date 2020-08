L'info météo du jour Un coup de chaud entre mercredi et vendredi

L'instabilité sera au programme de ce lundi puis dans une moindre mesure mardi avant une accalmie et un coup de chaud entre mercredi et vendredi (jusqu'à 35 degrés). Les orages feront leur retour dès la fin de journée de vendredi.

Ce lundi, le ciel restera encore bien changeant dans l'ensemble sur la France. Nuages, éclaircies et averses alterneront souvent, avec parfois de l'orage comme près de la côte Atlantique ou de la Manche, tout comme en Rhône-Alpes, sud des Alpes et Côte d'Azur notamment. Les températures seront stables, un peu justes pour la saison sur l'ouest, plus clémentes de l'est au Midi.

Les nuits s allongent, les lumières sont allumées ce matin 13’C sur ?@OTCouesnon? ! Bonne semaine à vous av ?@bleuarmorique? et ?@meteobzh? #ceuxquifontlagriculture pic.twitter.com/JrHvwTrbRw — Olivier Sourdin (@OSourdin) August 17, 2020

Mardi, on retrouvera encore un peu d'instabilité des frontières de l'est jusqu'en Normandie et jusqu'au Massif Central, mais aussi quelques ondées sur le sud et l'ouest de la Bretagne, voire au sud de la Garonne. Le ciel sera plus variable ailleurs, voire ensoleillé près de la Méditerranée. Une chaleur modérée de saison s'imposera.

Un coup de chaud est attendu entre mercredi et vendredi (jusqu'à 35 degrés). Les orages reviendront par l'ouest dès la fin de journée de vendredi.

