L'info météo du jour Un début de semaine plus frais, la douceur revient ensuite

Le mercure est en baisse en ce début de semaine. À partir de mercredi, la douceur revient dans l'après-midi.

Ce mardi, un grand et beau soleil reviendra sur la France. Seuls quelques voiles inoffensifs circuleront près de la frontière belge, ou encore quelques cumulus sur les Alpes du sud et surtout sur les Pyrénées avec un risque instable. La bise de nord à nord-est soufflera très sensiblement par endroits, jusqu'à 60 km/h, ce qui fera bien baisser les températures : fraîches près des frontières du Nord-Est (petites gelées blanches), de saison sur un flanc central, et encore douces voire très douces du Sud-Ouest à la Méditerranée.

Un temps couvert et frais ce matin... Mais une météo idéal pour la sortie des poules ce matin ... #ceuxquifontlesoeufs ?????????? pic.twitter.com/hKc8hf63Ty — Olivier Sourdin (@OSourdin) April 14, 2020

Mercredi, le soleil brillera très largement quasiment partout. Quelques petits cumulus circuleront sur la moitié sud. Le ciel sera plus sombre et menaçant sur l'est des Pyrénées et le Roussillon où quelques pluies se produiront. Vent marin et vent d'autan souffleront fort, voire violemment pour l'autan. Encore assez froid le matin notamment un tiers nord-est du pays où quelques gelées blanches se produiront. Le thermomètre sera en nette hausse en revanche l'après-midi.

