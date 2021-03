L'info météo du jour Un début de semaine prometteur avec un lundi ensoleillé

Il fera très beau, aujourd'hui, sur l'ensemble du pays, les températures frôlerons les 20°C au moins. Demain, les conditions anticycloniques seront toujours présentes sur l'Hexagone. La semaine s'annonce très printanière.

Ce lundi, des conditions très franchement printanières se dérouleront sur la France. Quelques voiles circuleront à peine ici et là, mais c'est le soleil qui dominera très largement les débats du matin au soir. Les températures seront très fraîches à l'aube bien que le plus souvent déjà positives, puis le mercure s'envolera vers la vingtaine de degrés en journée, voire parfois un peu davantage. On approchera ou dépassera même les 25 degrés en Aquitaine ! Le vent de sud sera faible en général, mais plus fort sur le Midi-Toulousain (Autan à 60 km/h environ).

Un p'tit -1°C sur la plaine ce matin.

Belle journée en perspectives.?? #MondayMotivation ?? pic.twitter.com/5wNoxvq78E — Patrick Pigeon ???????????? (@Pat2816) March 29, 2021

Mardi, l'anticyclone continuera de nous protéger, garantissant un temps très ensoleillé en toutes régions. Quelques rares cirrus circuleront ici ou là, sans conséquence. On notera quelques petits nuages bas éventuels sur le Languedoc-Roussillon sous un vent marin et un vent d'autan assez sensibles. Douceur remarquable à exceptionnelle.

