Prévisions météo Un nouvel épisode neigeux ce weekend

« Après le pluie, le beau temps » ? Vraiment ? Pas cette fois ci ! Il semblerait que la neige et froid fassent leur grand retour ! Cette nouvelle perturbation neigeuse nous arrivera de l'Europe du Nord par les Hauts-de-France avant de s'étendre sur la Normandie, la Champagne-Ardenne, le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté en ce premier weekend de février 2021.

Selon MétéoNews, un épisode hivernal majeur voire exceptionnel va se produire ce week-end sur l'Europe du nord, en particulier sur une bande s'étirant de la République Tchèque, à Berlin, Dortmund et aux Pays-Bas et Amsterdam. Des quantités de neige de 20 à 40 cm sont attendues entre les Pays-Bas et l'ouest de l'Allemagne, une forte neige qui s'accompagnera de fortes rafales de vent mais aussi de pluie verglaçantes plus au sud.

Cette nouvelle perturbation neigeuse nous arrivera de l'Europe du Nord par les Hauts-de-France avant de s'étendre sur la Normandie, la Champagne-Ardenne, le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté alors même que certains départements sont toujours en vigilance orange crues.

Les premiers flocons devraient apparaître dans la nuit du 6 au 7 février avant de redoubler d'ardeur dans la journée de dimanche pour se calmer au cours de la journée de lundi 8 février.

