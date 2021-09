L'info météo du jour Un fort dôme anticyclonique protège le pays

Aujourd'hui, un dôme anticyclonique empêchera l'instabilité de s'installer sur le pays. Un faible risque d'ondées sur les Alpes du Sud est néanmoins possible. Ailleurs, il fera beau et chaud puisque les températures seront 6 à 8 degrés au-dessus des normales.

Ce lundi, la France se situera sous un fort dôme anticyclonique, en altitude et au sol. Il empêchera l'instabilité et l'évolution diurne sera réduite au minimum sur les massifs avec uniquement des cumulus bourgeonnants voire un faible risque d'ondées sur les Alpes du Sud. Partout ailleurs, soleil généreux, parfois un peu voilé au nord. Températures très estivales et chaudes, 6 à 8 degrés au-dessus des normales.

#MondayMotivaton #passionpatate

Reprise des arrachages, après une moisson humide, les arrachages se déroulent dans le sec, voir archi-sec...

Point positif, les virus,comme la jambe noir si il y a, ne se propagent pas ????@UNPT_FRANCE @fnpppt @semae_officiel pic.twitter.com/Jwe7Lr7YFC — Benj' Thi???????? (@benj_thi) September 6, 2021

Mardi, les conditions météo resteront estivales avec soleil et chaleur pour tout le monde. Quelques cirrus circuleront ici ou là et des cumulus se développeront sur les massifs en journée. Chaud voire très chaud.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net