L'info météo du jour Un froid hivernal mercredi

Brouillards et grisailles seront au programme sur la moitié nord de la France mardi et mercredi. Il fera globalement froid.

Ce mardi, l'anticyclone résistera et maintiendra un temps calme sur tout le pays. Il faudra compter sur des brouillards et nuages nombreux et tenaces de la Bretagne au quart nord-est jusqu'au Lyonnais, ne laissant qu'une mince chance aux éclaircies. Ailleurs en revanche, le soleil brillera très généreusement. Il faudra parfois tout de même attendre la dissipation de quelques brouillards, notamment le long de la Garonne. Il fera assez froid, sans excès.

Mercredi, les hautes pressions bloqueront beaucoup d'humidité près du sol sur une large moitié nord où grisailles, brumes et brouillards prendront un net avantage tout au long de la journée. Soleil en revanche au sud de la Garonne, sur le Massif Central et le quart sud-est jusqu'aux Alpes et au Jura. L'ambiance sera hivernale et globalement froide.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net