L'info météo du jour Un froid polaire apporte des chutes de neiges

La moitié nord du pays sera envahie par un air très froid. Une perturbation neigeuse prendra place du côté des Pays de la Loire, de la Normandie et du Centre, gagnant ensuite la Bourgogne, la Franche-Comté et le Grand-Est. Tandis qu'au Sud, nous retrouverons de la pluie.

Ce mardi, alors que de l'air très froid envahira la moitié nord du pays, une perturbation circulera au sud. Entre les deux, une zone tampon verra l'occurrence de chutes de neige qui débuteront dans l'après-midi du coté des Pays de la Loire, de la Normandie et du Centre, gagnant ensuite la Bourgogne, la Franche-Comté et le Grand-Est en soirée/nuit donnant sans doute 2 à 5 cm en général localement 8-10 cm vers le Jura et les Vosges. Au sud, ce sera de la pluie alors qu'au nord de la Loire, de fortes gelées matinales ont été observées surtout sur les Hauts-de-France.

EN DIRECT. Top départ de l'épisode neigeux en #Bretagne. Les premiers flocons tombent ici dans le #Finistère à la Pointe du #Raz. Ils deviendront plus nombreux dans les minutes à venir. Prudence sur les routes.

