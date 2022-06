L'info météo du jour Un front froid pluvieux traverse les régions de l'ouest samedi

La pluie sera au rendez-vous de cette fin de semaine. Il fera encore chaud à l'est alors que la fraîcheur s'impose plus à l'ouest.

Ce vendredi, la situation générale évoluera peu. La dépression britannique maintiendra un flux de sud-ouest bien instable sur la France. La matinée s'annonce déjà assez nuageuse dans l'ensemble en toutes régions avec quelques averses, voire des orages déjà de la Provence aux frontières du nord-est.

En journée, l'instabilité atteindra son paroxysme, occasionnant des orages sur la plupart des régions et en particulier sur la moitié est du pays. L'instabilité sera plus modérée vers l'océan et un temps à peu près sec concernera le pourtour méditerranéen. Moins chaud, mais l'ambiance restera lourde.

Samedi, moins d'orages en perspective. Le soleil reviendra en force des frontière de l'est à la Méditerranée parmi quelques cumulus et cirrus. Un front froid pluvieux traversera les régions de l'ouest vers le Centre-Val de Loire et les Hauts-de-France, précédé de développements orageux localement virulents des Pyrénées à l'Auvergne jusqu'en Champagne. Le ciel deviendra plus changeant de la Bretagne au Cotentin. Fraîcheur du Pays Basque aux côtes de la Manche, encore chaud dans l'est.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

