L'info météo du jour Un front orageux traverse la France mercredi

Après une journée de mardi encore caniculaire, surtout sur la partie centrale et est de la France, celle de mercredi s'annonce plus instable. Les orages arrivent.

Ce mardi, le soleil continuera de briller quasiment partout, accompagné de rares cumulus et cirrus sur les régions de l'ouest. Une évolution orageuse est tout de même attendue en cours de journée entre la Bretagne et l'intérieur de la Normandie, mais aussi localement sur les Alpes frontalières.

Côté thermomètre, la canicule se déplacera vers les régions centrales et les frontières de l'est avec des pointes à 40 degrés, alors que l'air deviendra rapidement plus respirable sur la façade atlantique.

Mercredi, les conditions météo vont se dégrader au passage d'un front orageux qui concernera surtout le quart nord-est jusqu'à la Normandie, le Centre-Val de Loire ainsi que l'Auvergne puis les Alpes en fin de journée. Sur la Bretagne et la Normandie, nuages et pluies éparses s'imposeront. On retrouvera une petite instabilité aussi au sud de la Garonne avec quelques averses orageuses locales. Le soleil sera plus présent du Lyonnais à la Méditerranée. Chaleur en net recul, encore forte le long des frontières de l'est et sur les régions méditerranéennes.

