L'info météo du jour Un jeudi bien gris accompagné de pluies

Pauline Debris Terre-net Média

Ce jeudi sera bien gris, quelques éclaircies tenteront de percer près de l'océan. La pluie reviendra en journée au nord de la Seine jusqu'en Champagne. Quelques gouttes aussi sur l'Alsace, les Alpes et la Corse pourront se transformer en flocons à très basse altitude. Il fera froid pour la saison. Vendredi, les pluies s'attarderont au sud de la Garonne et en Corse. Ailleurs le temps sera instable. Il pourrait neiger en basse altitude. Le temps sera plus sec sur le Nord-Ouest. Le froid perdurera

Ce jeudi, la grisaille s'imposera quasiment partout. Quelques éclaircies tenteront de se développer près de l'océan jusqu'au sud de la Garonne et près de la Méditerranée. La pluie reviendra en journée au nord de la Seine jusqu'en Champagne. Quelques gouttes aussi du côté de l'Alsace et du sud des Alpes à la Corse, tournant en flocons à très basse altitude. Le vent de nord maintiendra un temps bien froid pour la saison. Action !! préparation de la terre pour semer de l herbe de fauche?? pour refaire des stocks pour nourrir les ?? pour l hiver prochain. La nourriture de demain commence maintenant ????#ceuxquifontlelait pic.twitter.com/cRTki3WoNd — Olivier Sourdin (@OSourdin) March 18, 2021 Vendredi, des pluies s'attarderont au sud de la Garonne surtout le matin, s'atténuant et s'évacuant ensuite en journée. Pluie aussi en Corse. Ailleurs, on retrouvera un ciel souvent nuageux et instable donnant des giboulées de pluie, grésil et neige fondue. Neige seule à très basse altitude sur l'ensemble des massifs. Le temps s'annonce tout de même plus sec des Pays de la Loire aux côtes de la Manche jusqu'à la frontière belge où quelques éclaircies se développeront. Une forte bise frigorifiante soufflera, en particulier au nord de la Loire. Le froid s'imposera partout. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MétéoNews

