L'info météo du jour Un jeudi gris au Nord et lumineux au Sud

Pauline Debris Terre-net Média

La grisaille fait son grand retour au nord de la Loire accompagnée d'un peu de pluie et d'une baisse des températures. Le sud sera plus lumineux voire ensoleillé en Aquitaine et de la basse vallée du Rhône aux Alpes jusqu'en Corse. Demain, la grisaille se déplacera du Nord-Est au Centre jusqu'à la Plaine de la Limagne et le Lyonnais. En revanche de larges éclaircies se dessineront au nord de la Seine.

Ce jeudi, la grisaille s'imposera au nord de la Loire dans le sillage d'un front atténué qui apportera un peu de pluie du Nord de la Seine jusqu'au Berry et aux régions du Nord-Est. Les quantités resteront faibles toutefois sous des pressions encore élevées. L'ambiance sera plus lumineuse sur la moitié sud, voire ensoleillé en Aquitaine et de la basse vallée du Rhône aux Alpes jusqu'en Corse. Encore doux sous les éclaircies, rafraîchissement sensible en revanche sur la moitié nord. Observations de nos cultures en permanence pour décider ou non des interventions pour les protéger @Agridemain #FrAgTw @helenegreg @virginie_garin @LCDAgri @pascalperri @MacLesggy @FopProducteurs @GeWoessner @emma_ducros @J_Denormandie @MarionGi @AEGRW pic.twitter.com/POXgGJ22DB — Francois Arnoux (@FrancoisArnoux) March 1, 2021 Vendredi, la grisaille restera bien compacte des frontières du Nord-Est au Centre jusqu'à la Plaine de la Limagne et le Lyonnais, donnant quelques gouttes le matin. Les stratus se déchireront en revanche sur le nord-est et de larges éclaircies se dessineront au nord de la Seine. Sur les régions méridionales, le soleil fera de belles apparitions, un peu moins sur les Pyrénées où quelques ondées menaceront. Net refroidissement par le nord. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MétéoNews.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également