L'info météo du jour Un léger redoux à partir de vendredi

La grisaille se maintient sur la moitié nord du pays mais la douceur revient.

Ce jeudi, l'anticyclone restera encore bien présent même s'il aura tendance à légèrement se rétracter vers l'ouest, laissant passer un peu d'humidité sur le Nord-Est via un très faible front d'ici la fin de journée. Les grisailles resteront donc encore nombreuses sur la moitié nord et le soleil généreux au sud sous des températures généralement de saison.

Vendredi, les hautes pressions feront encore de la résistance et promettront un temps calme en toutes régions. Attention toutefois aux nombreux brouillards matinaux, parfois denses et tenaces sur les deux-tiers nord du pays. Ils se dissiperont parfois difficilement en journée et évolueront en grisailles, souvent compactes malgré quelques trouées ici ou là. Soleil en revanche en journée du sud de la Garonne à la Méditerranée jusqu'aux Alpes en passant par le Massif Central. Il fera plutôt doux, surtout sur le nord-ouest.

