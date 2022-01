L'info météo du jour Un lundi sous la grisaille

La journée de lundi se déroulera sous le brouillard sur quasiment toute la France.

Ce lundi, brumes, brouillards et grisaille s'imposeront sur quasiment tout le pays sous une hausse du champ de pression bloquant l'humidité près du sol. Quelques éclaircies seront tout de même à espérer près des côtes de la Manche. L'astre du jour brillera surtout sur les régions méridionales, du Pays Basque à la Méditerranée jusqu'à l'arc alpin. Le thermomètre sera en légère hausse.

Les gelées s'annoncent un peu moins fréquentes la nuit prochaine en raison de bancs de grisailles plus nombreux et limitant la baisse nocturne. Nous noterons par ailleurs le passage d'une faible perturbation mercredi sur la France, avec en parallèle l'incursion d'air plus froid en altitude, ce qui provoquera quelques faibles chutes de neige parfois à très basse altitude d'ici à la nuit de mercredi à jeudi entre l'Auvergne, le quart Nord-Est du pays et jusqu'à la région Rhône-Alpes (tenue au sol possible dès 400 mètres à peine).

Week-end de transhumance pour les vaches entre les collines d'Aumelas et le plateau de Viols....#CeuxQuiFontLesVaches#CeuxQuiMarchent pic.twitter.com/NHgwahb8VX — GEIGER Aude (@AudeGeiger) January 17, 2022

