L'info météo du jour Un lundi sous le soleil

Dernière journée de beau temps sur la France ce lundi.

Ce lundi, le barrage anticyclonique finira progressivement par céder. Le temps restera encore calme et plutôt bien ensoleillé malgré un voile de cirrus de plus en plus présent, s'épaississant au fil des heures sur la plupart des régions. L'astre du jour résistera plus franchement sur la façade est. Les passages nuageux deviendront plus nombreux entre la Bretagne et les côtes de la Manche, pouvant y donner les premières pluies ou ondées. Une douceur remarquable s'imposera, avec des valeurs de fin mai.

Bientôt 15 000 fleurs au mètre carré#colza pic.twitter.com/WxlMoNIUJa — David Forge (@d_forge) March 28, 2022

