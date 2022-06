L'info météo du jour Un lundi sous le soleil avec un risque d'orage sur les massifs

Le soleil va briller sur la France ce lundi. Des orages pourraient éclater sur les massifs.

La journée de ce lundi s'annonce très ensoleillée sous des hautes pressions bien installées. Quelques petits cumulus parfois présents dès le matin prendront un peu d'ampleur en journée près des frontières du nord-est, sans plus.

Les Savoie et le sud de la Garonne connaîtront aussi un temps un peu plus nuageux et instable avec des ondées matinales voire un orage. Une petite évolution orageuse locale pourra d'autre part intéresser le Cantal et les Pyrénées cet après-midi. Il fera très chaud sur les régions méridionales. Ailleurs, la chaleur sera plus modérée. Le mistral soufflera assez fort sur la vallée du Rhône.

Une nouvelle semaine débute

Elle s annonce particulièrement chaude l occasion pour nous de finir les foins. Beaucoup de travail en perspective

Il va falloir aussi surveiller l abreuvement des animaux les sources faiblissent dangereusement pic.twitter.com/FxsF2nP2gC — Cédric (@agric15) June 13, 2022

Les fortes chaleurs vont progresser et s'intensifier à partir de mardi. Les 30 degrés seront ainsi dépassés mardi au sud d'une ligne La Rochelle - Valence, avec des pointes à 36-37 degrés en Aquitaine. La chaleur restera raisonnable sur les régions situées au nord de la Loire et près des frontières de l'est.

