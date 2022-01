L'info météo du jour Un lundi venteux

Un coup de vent va balayer la moitié nord de la France ce lundi, et notamment le nord de Seine jusqu'en Lorraine.

Ce lundi, un coup de vent concernera le nord du pays, avec des rafales qui avoisineront les 70 à 80 km/h du nord de la Seine à la Lorraine, jusqu'à 90 km/h sur les côtes de la Manche. Dans le même temps, mistral et tramontane souffleront à près de 90 ou 100 km/h près du littoral méditerranéen et 80 km/h dans l'intérieur du Var ou le Roussillon.

Côté ciel, une perturbation pluvieuse traversera le pays d'ouest en est le matin, apportant de la neige en montagne dès 500 m environ. Des giboulées prendront la relève un peu partout en cours d'après-midi, mêlant parfois grésil, neige fondue et pluie. Il neigera sur tous les massifs dès 500 à 1 000 m.

Mardi, une nouvelle perturbation circulera sur le quart nord-est, apportant un temps gris et faiblement pluvieux, débordant vers le nord de la région Rhône-Alpes, l'Auvergne ou encore le Centre-Val de Loire. De la Bretagne à la Garonne, le temps sera plus sec, mais très nuageux à couvert. Le soleil brillera surtout des Pyrénées à la Méditerranée jusqu'au sud des Alpes. Mistral et tramontane souffleront encore très fort. L'ambiance sera assez douce dans l'ensemble.

