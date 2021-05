L'info météo du jour Un mercredi mitigé sur l'Hexagone

Pauline Debris Terre-net Média

Une nouvelle onde pluvieuse fait son apparition par la moitié ouest de l'Hexagone, de la Bretagne aux Pyrénées en passant par l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et les Pays de la Loire. Plus à l'Est, le ciel oscillera entre éclaircies et averses. Pour trouver du soleil, il faudra se rendre près de la Méditerranée. Les températures seront de saison mais le vent se lèvera sur la façade Atlantique, et entre la Corse et le continent.

Ce mercredi, les conditions resteront perturbées avec notamment une nouvelle onde pluvieuse puis très instable voire orageuse qui envahira la moitié Ouest de la France en journée, entre la Bretagne et les Pyrénées en passant par l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et les Pays de la Loire. Plus à l'Est, le ciel se couvrira en laissant une petite place aux éclaircies, mais aussi à quelques averses éparses notamment des Hauts-de-France à la Franche-Comté. Le soleil se montrera surtout près de la Méditerranée parmi quelques cirrus et cumulus. Thermomètre globalement de saison. À noter un vent fort sur la façade Atlantique avec près de 90 km/h cet après-midi, ainsi qu'un vent de sud-ouest fort entre Corse et continent. Retour du beau temps après deux jours de pluie ??, tu ne peux être qu' heureux quand ton cadre de travail et celui-là!!!!

Bonne journée !!#FrAgTw #agriculture #fenetreouverte pic.twitter.com/qtmIcko0Qg — le Berger des étoiles ???????? (@romainleberger) May 12, 2021 Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

