L'info météo du jour Un nouveau pic de douceur

La masse d'air va nettement se radoucir en ce début de semaine sur la France. Les températures dépasseront de nouveau un peu partout les 15 degrés l'après-midi, voire approcheront les 18 à 20 degrés mardi.

Ce lundi, le flux de sud-ouest restera présent, mais les perturbations s'affaibliront sur l'hexagone. En conséquence, nous aurons tout de même encore pas mal de passages nuageux notamment le matin sur la moitié nord, et quelques ondées éparses se déclencheront ici et là jusqu'en début d'après-midi, faibles en général. De plus larges éclaircies se développeront en seconde partie de journée.

Après quelques grisailles le matin du Limousin au Sud-Ouest, c'est le soleil qui dominera largement les débats sur la moitié sud, avec toutefois des voiles d'altitude plus nombreux l'après-midi.

Les températures seront en nette hausse avec partout ou presque plus de 15 degrés, jusqu'à 20 ou plus dans le Sud-Ouest. Le vent de sud-ouest restera fort sur le quart nord-ouest et notamment les littoraux.

Mardi, une perturbation ondulera sur le nord-ouest de la France, avec quelques pluies éparses au nord d'une ligne La Rochelle - Saint-Quentin. Ces pluies seront parfois un peu plus soutenues mais généralement assez faibles. De belles éclaircies se développeront par ailleurs, mais quelques averses ou ondées pourront toutefois s'échapper à l'avant de ce front entre l'Aquitaine, le Centre et en direction de la Champagne, de la Bourgogne ou de la Lorraine.

Des remontées humides et nuageuses reviendront aussi sur le pourtour Méditerranéen avec quelques pluies éparses là aussi, plus soutenues sur les Cévennes. Le vent de sud à sud-ouest restera très sensible à assez fort, voire fort sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique avec près de 80 à 90 km/h.

Côté mercure, on attend un nouveau pic de douceur avec près de 15 à 20 degrés en général, jusqu'à 22 dans le Sud-Ouest.

