Copa-Cogeca Un prix pour « les agricultrices aux commandes de l’innovation climatique »

Le Copa et la Cogeca ont lancé un appel à candidatures pour la 6e édition du Prix de l'innovation pour les agricultrices. Le thème de cette édition 2020 : « Les agricultrices aux commandes de l’innovation climatique ».

Pour la sixième année, le Copa et la Cogeca, représentant les coopératives et agriculteurs européens, ont lancé le Prix de l'innovation pour les agricultrices dont le but est de « promouvoir et récompenser certains des projets les plus innovants du secteur agricole. »

« Comme 2020 sera l’année du Green Deal, le thème de cette année est "Les agricultrices aux commandes de l’innovation climatique" », indiquent les organisateurs. Leur objectif est de faire reconnaître « le changement initié par les agricultrices et l'impact positif (économique, social, environnemental) sur les zones rurales ».

Peuvent concourir tous types d'actions, mesures et projets innovants. « Chaque projet sera évalué selon les critères non cumulatifs suivants : solutions innovantes, transfert d'innovation, durabilité de l'innovation et méthodes de communication ».

Le dépot des candidatures est possible jusqu'au 24 avril 2020.

Pour plus d'informations sur les critères d'attribution et de candidature : https://womenfarmersaward.eu/

