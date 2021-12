L'info météo du jour Un redoux pluvieux vendredi et samedi

Après une journée de jeudi plutôt froide, les températures remonteront vendredi et samedi lors du passage d'un front pluvieux actif.

Ce jeudi, de l'air de nouveau plus froid envahira le pays, avec un ciel souvent variable entre nuages et belles éclaircies, mais plus nuageux sur le flanc est au passage d'une énième perturbation.

Des averses de pluie et neige mêlées ou grésil se déclencheront par endroits ici et là, tandis que des pluies se mêleront de flocons à basse altitude de l'Est au Centre et jusqu'aux Pyrénées, avec des chutes de neige en montagne dès 600 mètres environ, puis plus bas en soirée. Le vent sera fort sur le pourtour méditerranéen. Le temps sera froid en général.

Ce que je peux aimer ces surprises??



Et tant pis si je trais les vaches un peu plus tard #jeudiphoto pic.twitter.com/B9XEs8UcBN — Antoine Thibault (@AgriSkippy) December 2, 2021

Un redoux pluvieux est attendu entre vendredi et samedi au passage d'un front pluvieux actif qui donnera souvent entre 20 et 30 mm sur la plupart des régions en dehors des côtes méditerranéennes, selon MeteoNews. Sur ces deux jours, il tombera parfois plus de 50 mm sur la côte basque, le Cotentin et des Vosges au nord des Alpes.

Sur les Savoie, il s'agira de chutes de neige très abondantes, de l'ordre de 50 cm dès 1 600 m, parfois davantage sur la journée de samedi essentiellement.

Il faudra par ailleurs compter sur des fortes rafales de vent au passage du front, jusqu'à 60/70 km/h dans les terres et près de 90 km/h sur les zones côtières.

