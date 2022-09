L'info météo du jour Un samedi mitigé, un dimanche estival

Le temps sera mitigé vendredi et samedi. Les conditions météo redeviendront estivales dimanche, avec de fortes chaleurs au sud.

Ce vendredi restera instable sur les trois-quarts du pays et plus particulièrement des frontières du nord-est à la Normandie jusqu'au Centre-Val de Loire et au Limousin où le ciel nuageux occasionnera des averses encore fréquentes. Elles prendront parfois un caractère orageux du nord de la Seine à la Bourgogne jusqu'aux frontières allemande, luxembourgeoise et belge.

Vers l'océan et les régions méridionales, les ondées seront beaucoup plus rares et faibles. Le temps s'annonce même sec et ensoleillé près de la Méditerranée. À noter pas mal de vent au nord de la Loire. Le thermomètre sera plus ou moins de saison l'après-midi après un début de journée doux.

La journée de samedi sera mitigée sur la partie nord-est de la France avec de nombreuses averses. Le temps sera plus ensoleillé au sud de la Loire et près de l'Atlantique.

Le temps redeviendra chaud et ensoleillé dimanche, avec de fortes chaleurs en Aquitaine et Occitanie.

