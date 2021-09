L'info météo du jour Un temps calme au Nord et instable sur le Sud

Pauline Debris Terre-net Média

Aujourd'hui, le temps sur la moitié Sud sera instable et humide, en revanche, au nord de la Loire le ciel sera plus calme et lumineux. Demain, les conditions météo s'annoncent lumineuses sur tout le territoire.

Ce jeudi, les conditions météo resteront humides et instables sur la moitié Sud jusqu'aux frontières de l'Est avec des pluies, averses et orages. L'activité électrique sera surtout présente du Lyonnais à la Provence. Au nord de la Loire en revanche, le temps s'annonce plus calme et lumineux avec quelques belles éclaircies. Le thermomètre restera quelques petits degrés au-dessus des normales saisonnières. Le petit orphelin du lundi à enfin compris la tétée au biberon !!

Les limousins c'est toujours une galère...

Pour lui j'ai trouvé le geste magique :

Faut lui chatouiller le bout du nez ! ??

Mon surnom c'est "patience" ??#laviedemaferme #aveyron #agricultrice pic.twitter.com/KobtR1zpOd — MarieAmélie Viargues (@MarieViargues) September 16, 2021 Vendredi, les conditions météo s'annoncent plutôt calmes sur la plupart des régions, sèches et lumineuses, voire ensoleillées vers les régions méridionales. Les cumulus prendront tout de même de l'ampleur en journée sur les Alpes et le Massif Central où des ondées menaceront. Le ciel se couvrira d'autre part en Bretagne où quelques pluies débuteront. Ambiance assez douce. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également