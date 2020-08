L'info météo du jour Un temps calme, ensoleillé et chaud pour jeudi

Si des précipitations sont attendues sur les Pays de la Loire, la Normandie, le bassin parisien et les Hauts-de-France ce mercredi, la journée de mercredi s'annonce plus calme et ensoleillée. Les températures vont d'ailleurs grimper sur de nombreuses régions.

Ce mercredi, une perturbation s'infiltrera entre les côtes de la Manche, le Val de Loire et la frontière belge, apportant de la pluie, parfois soutenue de la Bretagne au Cotentin. Les passages nuageux s'échapperont à l'avant des Charentes à la frontière allemande, alors qu'un temps bien ensoleillé avec quelques nuages s'imposera partout ailleurs. Les températures seront en nette hausse au sud et à l'est où il fera chaud.

La pluie viendra t-elle reverdir les prairies ???

En attendant on profite du spectacle ?? pic.twitter.com/ioyUCutsfq — Séb D ???????? (@farmers3b) August 19, 2020

Jeudi s'annonce calme et bien ensoleillé sur la plupart des régions. Quelques résidus nuageux pouvant même donner quelques ondées concerneront les régions allant de la Bretagne à la frontière belge, notamment le matin. À noter par ailleurs quelques entrées maritimes sur le Languedoc, apportant nuageux et gouttes sous un vent marin modéré. Une brutale hausse des températures concernera les trois-quarts sud et est du pays avec parfois plus de 35 degrés !

