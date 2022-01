L'info météo du jour Un temps calme et anticyclonique samedi

La journée de samedi s'annonce calme niveau météo. Les températures seront sous les normales saisonnières.

Vendredi, l'anticyclone se renforcera et protégera la France des intempéries. Brouillards et nuages bas seront tout de même assez présents des frontières du nord-est au Centre jusqu'au Limousin, en Auvergne ainsi que sur le piémont pyrénéen. Partout ailleurs, le soleil fera de belles apparitions, plus particulièrement du Bordelais à la Méditerranée jusqu'aux Alpes. Le thermomètre sera en baisse, les gelées faibles mais fréquentes.

Samedi, un temps calme et anticyclonique s'imposera en toutes régions. Quelques gouttes et flocons pourront tout de même tomber en Alsace le matin avant une amélioration en journée. Brumes, brouillards et grisailles seront souvent tenaces au nord de la Loire et dans la plaine de la Limagne. Le soleil brillera en revanche des Alpes aux régions méridionales jusqu'aux Charentes. Le thermomètre sera légèrement sous les moyennes saisonnières.

