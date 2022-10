L'info météo du jour Un temps calme et doux pour cette fin de semaine

Les conditions météo s'annoncent calmes pour les prochains jours. La douceur s'impose, il fera même chaud en Aquitaine et près de la Méditerranée.

Ce jeudi, les conditions météo resteront calmes et souvent ensoleillées. Un front froid très atténué apportera toutefois une nébulosité importante du sud-ouest au Berry jusqu'à la frontière allemande et une ambiance parfois brumeuse notamment au sud de la Garonne.

Côté thermomètre, il fera globalement doux, voire chaud de la Méditerranée au Dauphiné avec des pointes à 25-26 degrés en milieu d'après-midi.

Bonne journée à tous !

Vendredi, le champ de pression restera élevé sur l'Hexagone avec près de 1024 hectopascals. Cela se traduira par un temps bien calme, et donc quelques formations de grisailles ou de brouillards localement en matinée comme en Rhône-Alpes, en Bretagne, ou encore en Roussillon ou en Alsace.

Puis la journée se déroulera généralement sous des conditions assez ensoleillées ou plus ou moins voilées. Quelques nuages un peu plus nombreux circuleront du Centre à la Haute-Marne, et des averses orageuses se déclencheront sur les Pyrénées, voire deux ou trois gouttes possibles sur le Cotentin, le Finistère et les Vosges. Il fera chaud en Aquitaine avec plus de 25 degrés, très doux par ailleurs.

