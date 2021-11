L'info météo du jour Un temps calme et froid pour cette fin de semaine

Le temps restera calme pour cette fin de semaine. Le froid sera bien présent avec des gelées matinales probables.

Ce vendredi, le champ de pressions remontera très largement avec près de 1026 hPa en moyenne, ce qui repoussera progressivement les perturbations hors du pays. Toutefois, de l'humidité restera encore coincée en basses couches, ce qui favorisera des formations de grisailles assez fréquentes notamment le matin, peinant localement à se dissiper en cours d'après-midi. Un peu de crachin pourra tomber ici et là sous cette humidité. Il neigera un peu dès 900 à 1000 m à peine des Vosges aux Pyrénées. Quelques éclaircies se développeront également par endroits, plus larges et durables dans le quart Sud-Est grâce à un peu de mistral et de tramontane.

Samedi, les hautes pressions seront de plus en plus imposantes avec près de 1030 hPa sur la France. Cela engendrera un temps calme et favorable à des formations de brouillards ou grisailles en matinée. Mais de belles éclaircies pourront également se développer en général en cours de journée. Une dégradation un peu plus nuageuse est prévue sur le Nord-Ouest avec quelques gouttes possibles de l'extrême Nord au Cotentin. Il fera froid avec quelques petites gelées matinales, puis très frais l'après-midi : valeurs d'une troisième décade de novembre. Une très forte tramontane (90 à 100 km/h), et un assez fort mistral (60 à 70 km/h) sont attendus.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

