L'info météo du jour Un temps calme et lumineux mardi

Le temps sera calme et ensoleillé pour ce début de semaine malgré quelques grisailles qui se maintiendront localement.

Ce lundi, les hautes pressions auront tendance à se rétracter vers l'Atlantique alors que des nuages en provenance de Belgique commenceront à envahir le Grand Est. Des grisailles seront fréquentes au nord de la Loire mais le soleil résistera encore largement sur les deux tiers sud du pays toute la journée. Le mistral deviendra soutenu en basse vallée du Rhône tandis que les températures resteront plutôt de saison voire douces au sud.

Mardi, le temps sera assez calme et lumineux voire ensoleillé dans l'ensemble malgré quelques passages nuageux ou grisailles localement tenaces, notamment dans la plaine de la Limagne, dans le Val de Saône et au nord de la Loire. Un front froid flirtera avec les frontières du nord-est, apportant quelques gouttes, surtout en Lorraine et Alsace. Le thermomètre sera proche des chiffres de saison.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net