L'info météo du jour Un temps calme et sec ce mardi

Aujourd'hui, le temps sera plus calme et sec et des gelées ont été observées ce matin. Mercredi, une nouvelle perturbation fera son entrée par la façade atlantique.

Ce mardi, à la faveur d'une légère hausse des pressions, le temps deviendra plus calme et sec sur l'ensemble du pays avec un ciel variable voire lumineux avant que celui-ci ne s'ennuage déjà rapidement par la façade atlantique en fin de journée.

Encore un peu de mistral sur les Bouches du Rhône alors que des gelées fréquentes et localement assez marquées ont été observées sur l'ensemble de la moitié nord et du centre le matin.

Mercredi, une masse d'air plus douce envahira le pays avec une nouvelle perturbation pluvieuse sur la façade atlantique et le sud-ouest. Ailleurs, le temps restera gris et humide, avec des bruines ou faibles précipitations, pluvio-neigeuses dans l'Est. Plus ensoleillé en Méditerranée. De plus en plus perturbé et pluvieux par l'ouest la nuit suivante.

